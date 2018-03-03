Фото: sovetclub.ru
Неизвестная девушка нашла на улице кредитную карту и устроила онлайн-трансляцию шопинга. Об этом пишет Life со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что карта была обнаружена на улице Брикстона в Лондоне. Ее баланс составлял всего 30 фунтов стерлингов. В результате девушка потратила все деньги до копейки.
Сначала она купила себе бутылку воды в супермаркете, потом пообещала в "Макдональдсе". После этого женщина покормила обедом бездомного. А в заключение девушка купила в магазине одежды спортивные брюки от знаменитого бренда. Остаток денег она перевела себе на счет.
Подчеркивается, что свой шопинг девушка транслировала в интернете, не стесняясь говорить, что данная карта была найдена на улице и не принадлежит ей.
"Сегодня утром я нашла на улице карту и потратила всё, что было на ней. Теперь будьте внимательны и не теряйте больше свои карты. Я вас предупредила", — добавила англичанка.
На данный момент нет данных о том, сообщил ли кто-нибудь из пользователей сети, которые смотрели трансляцию, в полицию.
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