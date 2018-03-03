Фото: yarcube.ru
Следователи проводят проверку в поселке Видяево Мурманской области, где на людей обрушилась груда снега с крыши четырехэтажного здания местной администрации. Под упавшим снегом оказались две женщины и полуторагодовалый ребенок, которые находились прямо у входа в здание, пишет Life.
Подчеркивается, что одна из женщина могла попасть в эпицентр падения снежной массы и получить серьезные травмы, но за секунду до обрушения маленькая девочка отвела мать в сторону.
В пресс-службе регионального СУ СКР отметили, что уже были опрошены должностные лица, изъята документация о порядке очистки кровли снега и наледи. Ребенка с матерью госпитализировали, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Комментарии