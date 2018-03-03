Полуторагодовалая девочка спасла мать от схода снега с крыши под Мурманском

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Сотрудники Следственного комитета начали проверку в посёлке Видяево Мурманской области после обрушения груды снега на людей с крыши четырёхэтажного здания поселковой администрации. Снежная масса упала на двух женщин и полуторагодовалого ребёнка прямо у входа в администрацию.
Притом одна из женщин могла оказаться в эпицентре падения снега и получить серьёзные травмы. Но за секунду до обрушения маленькая девочка отвела мать немного в сторону.
"Опрошены должностные лица, изъята документация, определяющая порядок очистки кровли от снега и наледи. Ребёнка с матерью после происшествия доставили в больницу, их жизнь и здоровье вне опасности", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
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