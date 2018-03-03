Фото: shazoo.ru
Победители антипремии "Золотая малина" стали известны в субботу, 3 марта. "Худшим фильмом" минувшего года признали анимационную картину "Эмоджи фильм", пишет РИА Новости.
Номинанты на антипремию были объявлены 22 января. "Худшей лентой года" могли также стать "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".
Организаторы "Золотой малины" обнародовали имена лауреатов в шуточном видеоролике на сайте премии.
Отмечается, что "Эмоджи фильм" также "наградили" за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил "Малину" за худшую режиссуру. В видео отмечается, что сценарий мультфильма "показывает все, что не так с Голливудом". Кроме этого, картина получила победу в номинации за худший актёрский дуэт за пару "отвратительных" эмоджи.
Худшим актером с "абсурдно посредственной" признали Тома Круза за роль в фильме "Мумия", худшей актрисой стал Тайлер Перри, сыгравший женщину в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2".
Худшими актером и актрисой второго плана стали Мел Гибсон, снявшийся в картине "Здравствуй папа, Новый год! 2", и Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее").
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