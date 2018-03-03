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Алтайские синоптики прогнозируют 30-градусные морозы в регионе в воскресенье, 4 марта.
Так, согласно данным краевого гидрометцентра, в регионе в течение всех суток не будет осадков, на дорогах возможна гололедица, ночью и в утренние часы местами изморозь, туман. Температура воздуха в темное время составит от 20 до 25 градусов мороза, при этом местами в восточных и предгорных районах похолодает до -30. В светлое время суток воздух прогреется до -9...-14 градусов, а в предгорьях — до 3...8 градусов ниже нуля.
В Барнауле также не будет осадков, на дорогах возникнет гололедица, ночью и утром ожидаются изморозь и туман. Столбик термометра ночью в краевой столице опустится до -23...-25 градусов, а днем поднимется до -9...-11 градусов.
Ветер в этот день будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. При этом в регионе ожидается усиление до 13 метров.
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