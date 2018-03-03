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Кандидат в лидеры российского государства Владимир Путин вместе со сторонниками на митинге в "Лужниках" в субботу, 3 марта, исполнил гимн страны, отметив, что его россиянам запретили его исполнять на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет ТАСС.
"Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены, мы все видели, помним, как наши ребята хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки", — заявил Путин, предложив исполнить гимн всем присутствующим.
Подчеркивается, что Путин исполнил российский гимн вместе с многотысячным стадионом и собравшимися на сцене артистами и спортсменами.
Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелал им: "Храни вас Господь!"
Напомним, на Играх-2018 россиянам по решению МОК было запрещено использовать национальную символику и исполнять российский гимн. Однако хоккеисты, выигравшие "золото", исполнили гимн, хотя в качестве музыкального сопровождения звучала мелодия олимпийского гимна.
Комментарии
Сколько платили за митинг?
Дешевый пафос так и прет из него. Вперемешку с пустыми патриотическими лозунгами. Ни одной цифры - ни слова - по пенсиям , по зарплатам, про медицину бесплатную - ничего ни разу не сказал. Одни "победы", непонятно над кем?
Пока Путин рассказывает россиянам о прекрасной РФ будущего, население нищает и свыкается с разрухой
У 70% россиян нет сбережений
40% не хватает денег на еду и одежду
У половины россиян доходы ниже 315 евро (нищета в Европе)
Пенсия (9-10 Тыс руб) - синоним голода и унижения
Какой то военный психоз.
На модернизацию российских электростанций надо 3,5 трлн руб ($63 млрд). Ждем повышения тарифов на электроэнергию.