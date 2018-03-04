Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
3 марта компания "Мария-Ра" в день своего рождения провела 50-километровый лыжный марафон.
Несмотря на морозную погоду, на лыжню в этот день встали около 1500 спортсменов. Старт марафона состоялся в лесном массиве села Черемное. Финишировали участники на лыжной базе "Динамо" в Барнауле.
Проходить по трассе необходимо было исключительно в классическом стиле. Каждый 10-й километр марафонской дистанции был оборудован пунктом питания с горячим чаем, а также сервисным центром для помощи лыжникам.
Как прошел III "Алтайский марафон", смотрите в нашем фоторепортаже.
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