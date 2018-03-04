Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
3 марта компания "Мария-Ра" в день своего рождения провела 50-километровый лыжный марафон.
Несмотря на морозную погоду, на лыжню в этот день встали около 1500 спортсменов. Старт марафона состоялся в лесном массиве села Черемное. Финишировали участники на лыжной базе "Динамо" в Барнауле.
Проходить по трассе необходимо было исключительно в классическом стиле. Каждый 10-й километр марафонской дистанции был оборудован пунктом питания с горячим чаем, а также сервисным центром для помощи лыжникам.
Как прошел "Алтайский марафон", смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
А что за жёлтые шоколадки на фото? У меня в пакете такой не было, да и не видел ни у кого.
Завидую по хорошему, умеют люди отдыхать, и организаторы молодцы, побольше бы таких мероприятий.
Деревянные медали? Ребята, вы - серьезно? Во все времена, такие "медали" - символ лузерства! Так опускать человека, пробежавшего марафон способны только моральные уроды! Советую отнестись к таким мероприятиям на более высоком уровне уважения к участникам, а не делать из праздника рекламу длинною в 50км! И свою рекламку на этих медалях могли бы и с реверса напечатать!