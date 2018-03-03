Фото: barnaul.org
Бойцы студотрядов АлтГТУ "Прогресс", "Легион" и АГИК "Адамант" помогли одиноким ветеранам в поселке Мохнатушка Алтайского края. Об этом пишет пресс-служба мэрии Барнаула.
Уточняется, что волонтеры навестили пожилых людей, помогли в расчистке придомовой территории и крыш от снега, принесли воды, сложили дрова. А ветераны рассказали им о жизни поселка и своей истории.
Кроме этого, бойцы студотрядов убрали снег на мемориале "Воины-лебяжинцы, погибшие в боях за Родину 1941-1945 гг" и памятнике "Воинам, павшим в Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг." в селе Лебяжье.
Отмечается, что студенты готовы оказать посильную помощь всем людям "серебряного возраста". Ветеранам и пожилым необходимо для этого оставить заявку по телефону 63-45-90.
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