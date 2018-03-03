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Россия "с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий" одержала победу в Сирии. Об этом пишет профессиональный журнал американских Вооруженных сил Military Review, который издается Общевойсковым центром армии США, передает РИА Новости.
В материале говорится, что Россия смогла "сломать монополию Женевского процесса" — мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН — и "дипломатического лидерства США". Для урегулирования конфликта в Сирии теперь также важны переговоры в Астане. Кроме этого, России удалось наладить продуктивные связи почти со всеми ключевыми игроками региона — начиная от Саудовской Аравии и заканчивая Ираном. Также подчеркивается, что сирийский лидер Башар Асад не только сохранил свою власть, но и его позиции после начала российской кампании так выросла, что он "по большей части, может диктовать условия своего участия в Женевских переговорах".
Авторы статьи отмечает, что это "очевидная победа для РФ", которая смогла конвертировать успехи в долгосрочные соглашения на базу Хмеймим и пункты материально-технического обеспечения в Тартусе, а также укрепила позиции фирм из России, которые в перспективе "в перспективе смогут сыграть важную и выгодную для себя роль в реконструкции Сирии".
Напомним, ВКС России проводили военную операцию по запросу Дамаска с сентября 2015 года.
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опять трудности перевода