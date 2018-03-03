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Компания "Зиас Машинери" из Новоалтайска изготовила два 3D-принтера, которые сейчас используются на предприятиях публичного акционерного общества "КамАЗ". Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на региональное управление по промышленности и энергетике.
Отмечается, что оборудование печатает песчаные формы для литья стали. У принтеров нет аналогов в стране.
С производством компании ознакомился зампредседателя краевого правительства Виктор Мещеряков, который также обсудил с руководством перспективы развития и возможные меры господдержки на региональном и федеральном уровнях.
В пресс-службе отмечают, что ООО "Зиас Машинер" каждый год производит свыше миллиона квадратных метров фасадных систем и разнообразное уникальное оборудование. Партнеры компании — свыше тысячи ведущих российских предприятий в разных отраслях промышленности.
Два года назад новоалтайская компания получила сертификаты, которые подтверждают соответствие выпускаемой продукции стандартам Евросоюза. В минувшем году началась реализация проектов в странах ЕС.
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