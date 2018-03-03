Фото: instagram.com
Актер Иван Охлобыстин разместил в своем Instagram-аккаунте кадры новых серий мульфильма "Простоквашино". Об этом пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что накануне, 2 марта, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщила, что до конца текущего года студия собирается выпустить от восьми до десяти новых серий мультфильма. Всего в течение двух лет будет создано 30 эпизодов.
Сообщается, что кот Матроскин в новом мультике заговорит голосом Михаила Ефремова, пса Шарика озвучит Гарик Сукачев, а Дядю Федора - Алексей Онежен.
Также известно, что в мультфильме буду фигурировать новые персонажи — Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.
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