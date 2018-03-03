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Военные США развернули свыше 400 ракет для систем ПРО, направленных против России. Об этом пишет Life, ссылаясь на ТАСС и его военно-дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, уже сегодня Штаты развернули свыше 400 противоракет, которые объединены в глобальную систему про. Источник уточнил, что свыше 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI находятся на Аляске и в Калифорнии.
Кроме этого, ракетами системы ПРО Standart-3 в количество 180 штук вооружены корабли американских ВМС, которые несут службу в Атлантике, Тихом океане, на военном-морских базах в Японии и Испании. 24 таких ракеты поставлены на боевое дежурство в Румынии.
В заключение источник порекомендовал прибавить к этому числу свыше 150 противоракет на развернутых шести батареях THAAD. Собеседник агентства отметил, что после этого слова главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что "американская система ПРО не направлена против России", воспринимаются как чистое лукавство.
Агентство пишет, что ни одна страна из тех, против которых якобы создавалась систем ПРО, не имеет и не будет иметь в ближайшие годы стратегических ракетных комплексов, способных преодолеть глобальную систему ПРО Америки.
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