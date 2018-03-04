Ежедневник: чем запомнилось 4 марта

В этот день 1818 в Москве открыт памятник народному герою Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Это произошло в присутствии императора и императрицы и при большой народной толпе. Памятник-Минин обращается к раненому князю Пожарскому с призывом возглавить русское войско и изгнать из Москвы поляков.
В 1877 году страна смотрит премьеру балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Но единственная прижизненная постановка композитора, поставленная на сцене Большого театра, не имела успеха. Одна из причин — слабая хореография. Но последующие постановки быстро сделали из балета мировую классику.
А 4 марта 1877 "родился" микрофон. Его создателем считается американец Эмиль Берлинер.
Если еще что-то хочется отметить в этот день, то сделайте это по поводу Международного дня детского телевидения и радиовещания.
Родились в этот день:
1678 — итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер Антонио Вивальди
1928 — советский и российский конструктор артиллерийского и стрелкового вооружения Василий Грязев
1937 — российский путешественник, телеведущий Юрий Сенкевич
1939 — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Лариса Лужина
1954 — советский и российский певец, Заслуженный артист России Борис Моисеев
1979 — российский футболист, Заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев
Умерли в этот день
1852 — русский писатель, классик мировой литературы Николай Гоголь
1916 — немецкий художник-экспрессионист Франц Марк
1923 — русский художник, скульптор-монументалист Александр Опекушин
1992 - советский актер театра и кино, Народный артист СССР Евгений Евстигнеев
По материалам calend.ru
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И у меня сегодня ДР