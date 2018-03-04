Алтайские синоптики рассказали, чем оказалась необычна минувшая зима. В частности, по словам начальника ОГМО Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в течение зимы 2017-2018 в Алтайском крае отмечались две мощные волны тепла и две мощные волны холода.
Тепло
Тепло накрыло Алтайский край в конце 2017 года — с 25 по 27 декабря и в феврале — 11 числа. Тогда в большинстве районов края температура воздуха повышалась до плюсовых показателей. До +8°С 25 декабря в Краснощёково и до +9°С 11 января в Солонешном и Белокурихе.
Самый теплый день минувшей зимы в Барнауле выпал на 26 декабря 2017г. Тогда столбики термометра показали +2,4°С.
Холодно
Волны холода пришлись на январь. Первую волну жители Алтайского края смогли ощутить с 1 по 8 января. Тогда минимальные температуры воздуха составили от -30 до -35°С.
Вторая волна накрыла край также в январе сразу после Крещения — в период с 21 по 28 января. Она оказалась гораздо сильнее. В тот период в крае установился мощный обширный — от Карского моря до южных районов Казахстана и от Уральских гор до озера Байкал - арктический антициклон. Тогда в нашем регионе в течение 5-8 суток, столбики термометров опускались до -35-45°С. А на некоторых метеостанциях были установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха.
Самой холодной оказалась ночь 26 января. Тогда на 11 метеостанциях края температура воздуха понизилась до -40 -43°С, а в Волчихе даже до -45,2°С.
В итоге зима 2017-2018 в Алтайском крае получилась холоднее нормы. Средняя температура воздуха этой зимой составила -14 -18°С. В Барнауле зима оказалась на 2,1°С холоднее среднемноголетних показателей.
Осадки
А вот осадков этой зимой выпало гораздо меньше нормы. По оценкам синоптиков, сумма всех выпавших осадков в крае варьирует от 20 мм (Чарышское) до 97 мм (Змеиногорск), что соответствует 38-80% от среднемноголетних значений. В Барнауле выпало всего 40 мм снега, тогда как норма — 67 мм.
Самыми снежными оказалась последние дни декабря 2017 г. и конец второй декады января 2018 г. В Барнауле самый снегопад выдался на 27 декабря, когда выпало 4 мм снега.
Комментарии
какие мм?Сантиметры вернее будет.
Тепло помню, холодно нет.