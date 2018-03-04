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Тепло-холодно: алтайские синоптики рассказали об уникальности минувшей зимы

, ИА "Амител"
Зима 2017-2018 в Алтайском крае получилась холоднее нормы

Алтайские синоптики рассказали, чем оказалась необычна минувшая зима. В частности, по словам начальника ОГМО Алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в течение зимы 2017-2018 в Алтайском крае отмечались две мощные волны тепла и две мощные волны холода.

Тепло

Тепло накрыло Алтайский край в конце 2017 года  — с 25 по 27 декабря и в феврале  — 11 числа. Тогда в большинстве районов края температура воздуха повышалась до плюсовых показателей. До +8°С 25 декабря в Краснощёково и до +9°С 11 января в Солонешном и Белокурихе.

Самый теплый день минувшей зимы в Барнауле выпал на 26 декабря 2017г. Тогда столбики термометра показали +2,4°С.

Холодно

Волны холода пришлись на январь. Первую волну жители Алтайского края смогли ощутить с 1 по 8 января. Тогда минимальные температуры воздуха составили от -30 до -35°С. 

Вторая волна накрыла край также в январе сразу после Крещения — в период с 21 по 28 января. Она оказалась гораздо сильнее. В тот период в крае установился мощный обширный — от Карского моря до южных районов Казахстана и от Уральских гор до озера Байкал -  арктический антициклон. Тогда в нашем регионе в течение 5-8 суток, столбики термометров опускались до -35-45°С. А на некоторых метеостанциях были установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха.

Самой холодной оказалась ночь 26 января. Тогда на 11 метеостанциях края температура воздуха понизилась до -40 -43°С, а в Волчихе даже до -45,2°С.

В итоге зима 2017-2018 в Алтайском крае получилась холоднее нормы. Средняя температура воздуха этой зимой составила  -14 -18°С. В Барнауле зима оказалась на 2,1°С холоднее среднемноголетних показателей.

Осадки

А вот осадков этой зимой выпало гораздо меньше нормы. По оценкам синоптиков, сумма всех выпавших осадков в крае варьирует от 20 мм (Чарышское) до 97 мм (Змеиногорск), что соответствует 38-80% от среднемноголетних значений. В Барнауле выпало всего 40 мм снега, тогда как норма — 67 мм.

Самыми снежными оказалась последние дни декабря 2017 г. и конец второй декады января 2018 г. В Барнауле самый снегопад выдался на 27 декабря, когда выпало 4 мм снега.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.03.2018 11:11
валерий

какие мм?Сантиметры вернее будет.

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4.03.2018 13:13
- гость -

Тепло помню, холодно нет.

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