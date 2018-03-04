Фото: vk.com/barneos22
Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают фотографии страшной аварии, которая произошла в ночь на воскресенье, 4 марта в краевой столице.
По информации очевидцев, ДТП произошло около 1.00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной.
На место происшествия выезжала машина скорой помощи. Подробной информации на момент публикации новости нет.
Комментарии
Судя по заголовку - все погибли
опять молодежка
и что страшного?
когда уже тупые вконтактыши из Б22 перестанут в каждом чихе свиной грипп видеть?
Вы, что не видете ФАРУ разбили - жуть страшная, а серьёзно псевдоспортивная машина в час ночи - мысли опять о пьяных покатушках золотой молодёжи....
Ох уж эти прульки!
Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают фотографии страшной аварии
Подписчикам страшно, вот и авария страшная, чего докопались?
Было бы им жутко, была бы жуткая авария.
Если на лобовом стекле наклейка с надписями, значит неадекват за рулем.
Техосмотр не пройдет, стекло треснутое...
+ за наклейки, еще со шторочками на окнах
Б22 это сообщество сплетников, как раньше бабки на скамейке сидели косточки всем перемывали, так же теперь и подписчики этой группы только в интернете делают
Ждем видео трагедии.
Только сразу надо будет метку 24+ поставить
ВОПРОС К ДПС,КОГДА НАКОНЕЦ ТО ПЕРЕЛОВИТЕ ЭТИХ ВСЕХ ДУРНЫХ СТРИТРЕЙСЕРОВ НА НОЧНЫХ ДОРОГАХ НАШЕГО ГОРОДА?УВАЖАЕМОЕ РУКОВОДСТВО,НЕ СПИТЕ В СУББОТНИЙ ВЕЧЕР,ПОСМОТРИТЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЛЕНИНСКОМ!
Заколдованное место. Я тут живу не далеко, постоянно вижу аварии. Даже переходить там страшно. Много раз писала, что светофоры там расположены не удобно - их не видно. Один, рекламный щит загораживает, другой - дерево, третий вообще не работает. А мне отвечают - ха, ха, всё нормуль.
по тюнингу этого ведра сразу можно понять как обстоят дела с головой владельца
11:54) Адекватным все видно!!!