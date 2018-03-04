Действующий президент России Владимир Путин на митинге в поддержку себя заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед". Об этом пишет РИА "Новости".
"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — отметил он.
Также глава российского государства исполнил гимн страны, отметив, что жителям нашей страны запретили его исполнять на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Комментарии
А Дерипаска был на митинге?
Что мешало Путину в прошедшее десятилетие?
Он уже 18 лет всё и всем обещает, а в итоге денег нет но вы держитесь. Тарифы и цены только растут!
и так 18 лет одних сплошных побед.теперь еще 10 лет?
А тем временем: "Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович пожертвовал 20 миллионов долларов на строительство нового центра по ядерной медицине в Израиле." Без митингов и Путина.
Лучше бы десятилетия высоких пенсий, зарплат и низкой коммуналки. Вот тогда страной можно будет гордиться!
Молодец! Все правильно обещает!
Последние 18 лет только и живем под знаком побед....
А чёта вражеские для Нас СМИ пишут, что всенародная любовь на митинге в Лужниках была не по согласию, а по принуждению?
Президентский срок увеличивают до десяти лет? Путин соревнуется с Жириновским в количестве обещанного?
Яркие руины заводов, оптимизация, безработица, повальная бедности т. д.
...живут наши дети и будут жить наши дети и внуки...
Да ладно? Вот прям возьмут и примут российское гражданство?
До путинского самопереназначения две недели, но предвыборной программы "кандидата" еще в природе не существует. Мало того - нет даже "предвыборных тезисов", то есть, краткого изложения для электората, неспособного понять что-либо сложнее трех слов вместе. Ситуация анекдотическая, если бы не была на полном серьезе. Брезгливое презрение Путина к избирателю настолько велико, что он не в состоянии внятно сообщить ему, а что, собственно, он намерен делать все эти шесть лет помимо сидения в кресле. По всей видимости, это загадка и для самого Путина.
Вместо программы или хотя бы ее тезисов - митинг в Лужниках, где можно бодро выкрикнуть согнанной массовке что-то в микрофон, а там - сами что-нибудь придумаете, не маленькие.
Народу нравится ...
"под знаком ярких побед" (олигархов)
Если нечего предложить в созидании, будем стращать разрушением?
Путин даёт приказ и статистики меняют методики подсчёта, повышается липовая продолжительность жизни, чтобы правители бездарные могли повысить пенсионный возраст. И так во всём.
А прежних 17 лет куда улетели, на победы над собственным народом?
И здесь сплошная "перемога"...
А над хохлами смеялись.
Россия уже сделала большой рывок,осталось доделать некоторые казусы.
Конечно сделаем!)))))))
Опять началась перепись недовольных, в советское время бы вас за такое к стенке поставили, а вы тут свободно можете излагать свои мысли, но всеравно кричите, что все плохо. Я вот лично поддерживаю политику действующего президента, я считаю, что он сделал многое для страны, вывел из разрухи, поставил на ноги, отстоял интересы нашей страны на мировой арены, и продолжаем развитие вперед.
Я лично ему доверию и верю!
Я конечно понимаю, что во всем времена и в любых странах, были недовольны люди действующей власти, поэтому ни один президент, не набирал 100% на выборах, но давайте все-таки мыслить объективно и смотреть, что сделал наш президент для России, учитывая особенности нашей страны и в каком состоянии он принял страну.
Где 25 миллионов рабочих мест?
Обещалкино...
4.03.2018 12:43
Евгений98
Опять началась перепись недовольных, в советское время бы вас за такое к стенке поставили, а вы тут свободно можете излагать свои мысли
Да это так. И что с того? Путин к народной критике не восприимчив, плевать ему на критику. Пишите не пишите, голосуй не голосуй, всё-равно получишь...
4.03.2018 10:56
- гость -
Гость, вы глухой и слепой? Вся программа была озвучена в Послании Федеральному собранию.
4.03.2018 12:45
Михаил К.
+1000000000000000000!!!
4.03.2018 12:43
Евгений98
Абсолютно верно!
"Аве, мне!"
с 1 января 2018 г. пенсионное обеспечение депутата ГД, который исполнял обязанности более 5 лет, составляет 46 626 рублей.
Вот это победа над нищетой!!!
Одни обещяния
"Наши, наших" - это чьих?кому в итоге достанутся результаты "побед"?
25 комментариев, из них 2 за Путина, - 8%. на выборах ему 80% нарисуют...
Вопрос президенту : Если дело идёт к ядерной войне, нужно ли платить взносы за кап. ремонт?
У людей нет уверенности в завтрашнем дне. Чего добились за 20 лет "мудрые" правители? Совершенно глухи к чаяниям народа.
Какие "яркие победы": оставить людей без пенсии и без работы?
04.03.2018 13:46
-гость-
Федеральное Собрание - это не население РФ, а Послание к ФС не Программа кандидата в Президенты РФ. Юмористическое Послание - это показушное "обещалкино", которое мы уже слышим в течение 18 лет... "Питерское правительство и президент" собрались и дальше спускать нашу страну в унитаз, обогащаясь сами и своих дружков из кооператива "Озеро". Они потеряли уважение народа внутри своего государства, а также уважение мирового сообщества во внешней политике.
4.03.2018 12:43
Евгений98
Опять началась перепись недовольных, в советское время бы вас за такое к стенке поставили, а вы тут свободно можете излагать свои мысли, но всеравно кричите, что все плохо...
___________
Это как в том анекдоте про Будённого: "А ведь мог бы шашкой полоснуть!"
Вы, батенька, ущербны. Потому что живёте по принципу: "Сёдня меня барин не выпорол - и слава богу! Что ещё желать?"
4.03.2018 09:37
- гость -
А тем временем: "Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович пожертвовал 20 миллионов долларов на строительство нового центра по ядерной медицине в Израиле.
А вы хотели чтобы этот еврей жертвовал на медицину бурятов или русских???
смешно
4.03.2018 18:03
- гость -
4.03.2018 18:34
- гость -
Не захлебнитесь желчью!