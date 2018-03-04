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Путин пообещал, что XXI век пройдет под знаком российских побед

, ИА "Амител"
Такое заявление Владимир Путин сделал на митинг в поддержку себя

Действующий президент России Владимир Путин на митинге в поддержку себя заявил, что ближайшее десятилетие пройдет для страны "под знаком ярких побед". Об этом пишет РИА "Новости".

"Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это", — отметил он.

Также глава российского государства исполнил гимн страны, отметив, что жителям нашей страны запретили его исполнять на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.03.2018 09:19
- гость -

А Дерипаска был на митинге?

0  0
4.03.2018 09:32
- гость -

Что мешало Путину в прошедшее десятилетие?

0  0
4.03.2018 09:33
Гость

Он уже 18 лет всё и всем обещает, а в итоге денег нет но вы держитесь. Тарифы и цены только растут!

0  0
4.03.2018 09:36
- гость -

и так 18 лет одних сплошных побед.теперь еще 10 лет?

0  0
4.03.2018 09:37
- гость -

А тем временем: "Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович пожертвовал 20 миллионов долларов на строительство нового центра по ядерной медицине в Израиле." Без митингов и Путина.

0  0
4.03.2018 09:42
- гость -

Лучше бы десятилетия высоких пенсий, зарплат и низкой коммуналки. Вот тогда страной можно будет гордиться!

0  0
4.03.2018 09:44
- гость -

Молодец! Все правильно обещает!

0  0
4.03.2018 09:52
Пионер

Последние 18 лет только и живем под знаком побед....

0  0
4.03.2018 10:31
- гость -

А чёта вражеские для Нас СМИ пишут, что всенародная любовь на митинге в Лужниках была не по согласию, а по принуждению?

0  0
4.03.2018 10:39
гость Гвоздь

Президентский срок увеличивают до десяти лет? Путин соревнуется с Жириновским в количестве обещанного?

0  0
4.03.2018 10:41
- гость -

Яркие руины заводов, оптимизация, безработица, повальная бедности т. д.

0  0
4.03.2018 10:44
- гость -

...живут наши дети и будут жить наши дети и внуки...

Да ладно? Вот прям возьмут и примут российское гражданство?

0  0
4.03.2018 10:56
- гость -

До путинского самопереназначения две недели, но предвыборной программы "кандидата" еще в природе не существует. Мало того - нет даже "предвыборных тезисов", то есть, краткого изложения для электората, неспособного понять что-либо сложнее трех слов вместе. Ситуация анекдотическая, если бы не была на полном серьезе. Брезгливое презрение Путина к избирателю настолько велико, что он не в состоянии внятно сообщить ему, а что, собственно, он намерен делать все эти шесть лет помимо сидения в кресле. По всей видимости, это загадка и для самого Путина.

Вместо программы или хотя бы ее тезисов - митинг в Лужниках, где можно бодро выкрикнуть согнанной массовке что-то в микрофон, а там - сами что-нибудь придумаете, не маленькие.

0  0
4.03.2018 10:56
- гость -

Народу нравится ...

0  0
4.03.2018 11:01
Сергей

"под знаком ярких побед" (олигархов)

0  0
4.03.2018 11:01
- гость -

Если нечего предложить в созидании, будем стращать разрушением?

0  0
4.03.2018 11:06
- гость -

Путин даёт приказ и статистики меняют методики подсчёта, повышается липовая продолжительность жизни, чтобы правители бездарные могли повысить пенсионный возраст. И так во всём.

0  0
4.03.2018 12:08
- гость -

А прежних 17 лет куда улетели, на победы над собственным народом?

0  0
4.03.2018 12:35
- гость -

И здесь сплошная "перемога"...
А над хохлами смеялись.

0  0
4.03.2018 12:38
Иришка

Россия уже сделала большой рывок,осталось доделать некоторые казусы.

0  0
4.03.2018 12:42
Илонья

Конечно сделаем!)))))))

0  0
4.03.2018 12:43
Евгений98

Опять началась перепись недовольных, в советское время бы вас за такое к стенке поставили, а вы тут свободно можете излагать свои мысли, но всеравно кричите, что все плохо. Я вот лично поддерживаю политику действующего президента, я считаю, что он сделал многое для страны, вывел из разрухи, поставил на ноги, отстоял интересы нашей страны на мировой арены, и продолжаем развитие вперед.

0  0
4.03.2018 12:45
Михаил К.

Я лично ему доверию и верю!

0  0
4.03.2018 12:54
Игорь

Я конечно понимаю, что во всем времена и в любых странах, были недовольны люди действующей власти, поэтому ни один президент, не набирал 100% на выборах, но давайте все-таки мыслить объективно и смотреть, что сделал наш президент для России, учитывая особенности нашей страны и в каком состоянии он принял страну.

0  0
4.03.2018 13:07
- гость -

Где 25 миллионов рабочих мест?
Обещалкино...

0  0
4.03.2018 13:09
- гость -

4.03.2018 12:43
Евгений98
Опять началась перепись недовольных, в советское время бы вас за такое к стенке поставили, а вы тут свободно можете излагать свои мысли

Да это так. И что с того? Путин к народной критике не восприимчив, плевать ему на критику. Пишите не пишите, голосуй не голосуй, всё-равно получишь...

0  0
4.03.2018 13:46
- гость -

4.03.2018 10:56
- гость -


Гость, вы глухой и слепой? Вся программа была озвучена в Послании Федеральному собранию.

0  0
4.03.2018 13:47
- гость -

4.03.2018 12:45
Михаил К.

+1000000000000000000!!!

0  0
4.03.2018 13:47
- гость -

4.03.2018 12:43
Евгений98

Абсолютно верно!

0  0
4.03.2018 14:02
Трутень

"Аве, мне!"

0  0
4.03.2018 14:16
- гость -

с 1 января 2018 г. пенсионное обеспечение депутата ГД, который исполнял обязанности более 5 лет, составляет 46 626 рублей.

Вот это победа над нищетой!!!

0  0
4.03.2018 15:00
Сергей

Одни обещяния

0  0
4.03.2018 15:15
- гость -

"Наши, наших" - это чьих?кому в итоге достанутся результаты "побед"?

0  0
4.03.2018 16:04
- гость -

25 комментариев, из них 2 за Путина, - 8%. на выборах ему 80% нарисуют...

0  0
4.03.2018 16:47
Patron

Вопрос президенту : Если дело идёт к ядерной войне, нужно ли платить взносы за кап. ремонт?

0  0
4.03.2018 17:36
- гость -

У людей нет уверенности в завтрашнем дне. Чего добились за 20 лет "мудрые" правители? Совершенно глухи к чаяниям народа.

0  0
4.03.2018 17:42
- гость -

Какие "яркие победы": оставить людей без пенсии и без работы?

0  0
4.03.2018 18:01
гость

04.03.2018 13:46
-гость-

Федеральное Собрание - это не население РФ, а Послание к ФС не Программа кандидата в Президенты РФ. Юмористическое Послание - это показушное "обещалкино", которое мы уже слышим в течение 18 лет... "Питерское правительство и президент" собрались и дальше спускать нашу страну в унитаз, обогащаясь сами и своих дружков из кооператива "Озеро". Они потеряли уважение народа внутри своего государства, а также уважение мирового сообщества во внешней политике.

0  0
4.03.2018 18:03
- гость -


4.03.2018 12:43
Евгений98

Опять началась перепись недовольных, в советское время бы вас за такое к стенке поставили, а вы тут свободно можете излагать свои мысли, но всеравно кричите, что все плохо...
___________
Это как в том анекдоте про Будённого: "А ведь мог бы шашкой полоснуть!"
Вы, батенька, ущербны. Потому что живёте по принципу: "Сёдня меня барин не выпорол - и слава богу! Что ещё желать?"

0  0
4.03.2018 18:34
- гость -

4.03.2018 09:37
- гость -
А тем временем: "Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович пожертвовал 20 миллионов долларов на строительство нового центра по ядерной медицине в Израиле.

А вы хотели чтобы этот еврей жертвовал на медицину бурятов или русских???
смешно

0  0
4.03.2018 19:24
- гость -

4.03.2018 18:03
- гость -
4.03.2018 18:34
- гость -

Не захлебнитесь желчью!

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