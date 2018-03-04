Первые семьи переехали в новые квартиры в рамках реновации в Москве. Первые заселения случились в доме 62 "б" на улице 5-я Парковая, сообщает РИА "Новости".
Как сообщает издание, в новые квартиры переехали три семьи из домов 3 и 5 по улице Константина Федина. Жильцам с переездом помогло ГБУ "Жилищник", предоставив грузчиков и помогая с перевозкой вещей и мебели.
Сейчас почти 90% жителей двух домов по улице Константина Федина согласились переехать в новые квартиры. В настоящее время идет перерегистрация документов. Переезды семей в новостройку также будут организованы 4, 6 и 10 марта.
Напомним, в Москве действует программа реновации. Устаревшее жилье сносят. В основном это касается "хрущевок". К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек.
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Отметим, что дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, строился по другой жилищной программе, а затем здание переделали под стандарты реновации, фактически "украв" его у очередников. Также примечателен и тот факт, что в этом доме квартир вдвое больше, чем переселенцев. О принципах, по которым распределялись квартиры, не известно ровным счетом ничего.