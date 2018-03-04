Фото: altairegion22.ru, myaltai.com
Традиционный конноспортивный праздник "Большие зимние бега" на территории Барнаульского ипподрома в воскресенье, 4 марта. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
В этот день разыграют шесть призов. В соревнованиях примут участие лучшие наездники и лошади Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Кемеровской областей.
Запланированы заезды для четырехлетних лошадей орловской породы "Мемориал Петра Кулешова", для лошадей призовых пород такого же возраста "Памяти Владимира Витта", для трехлетних лошадей призовых пород "Имени Прилепского конного завода", для лошадей орловской породы того же возраста "Мемориал Василия Шишкина", для лошадей призовых пород старшего возраста "Имени журнала "Коневодство и конный спорт" и для лошадей орловской породы старшего возраста "Имени Всероссийского научно-исследовательского института коневодства".
Во время праздника будут работать детские аниматоры. Также пройдет женский заезд, посвященный празднику 8 Марта. Начало мероприятия в 13.00.
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