Мужчина застрелился около ограды Белого дома в Вашингтоне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.
Как сообщает издание, мужчина подошел к ограде со стороны Пенсильвания-авеню, достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадал только он. В момент происшествия около Белого дома было много народа. Пока его имя неизвестно.
Президент Дональд Трамп США в момент происшествия находился в своей резиденции в штате Флорида. Семья президента должна приехать в Вашингтон в субботу вечером по местному времени.
Как сообщает РИА "Новости", мужчина скончался в больнице.
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