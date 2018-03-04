Фото: altairegion22.ru
Концерт джаз-квартета пройдет в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35) в воскресенье, 4 марта. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
На сцену выйдут Асхат Сайфуллин (контрабас), Евгений Серебренников (фортепиано), Евгений Суворов (ударные) и Джесси Джонс (саксофон, вокал).
Отметим, что Джесси Джонс — один из самых известных джазовых музыкантов и шоуменов Америки. Играет на саксофоне и флейте. Его концерты всегда сопровождаются ярким шоу. Во время концерта музыкант успевает балагурить, танцевать, шутить и фотографироваться со всеми желающими.
Начало концерта в 18.00.
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