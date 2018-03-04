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ОРВИ и пожары: алтайское ГУ МЧС опубликовало прогноз ЧС до 8 марта

, ИА "Амител"
В это время возможны ДТП, пожары, повышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу

Фото: landfish.ru

Прогноз ЧС по Алтайскому краю до 8 марта опубликовало ГУ МЧС по региону. Согласно данным ведомства, в эти дни средняя температура воздуха ожидается  -7…-12 градусов. Преобладающая ночная температура воздуха -8…-13˚градусов, дневная -5…-10. Ближе к праздникам в регион придет потепление вместе с сильным ветром и осадками. 

В эти дни также сохраняется риск возникновения бытовых пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревательных приборов. Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби.

Также сохраняется риск ДТП из-за непогоды. Аварии могут произойти на трассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К-06 Бийск – Белокуриха, К-04 Алтай – Кузбасс, а также на дорогах Первомайского, Шелаболихинского, Рубцовского, Поспелихинского, Алтайского и Тальменского районов.

Напомним, на большинстве гидропостов края отмечается ледостав. Сейчас в Алтайском крае открыты шесть ледовых переправ:

река Обь – Каменский район (Островная –  Камень-на-Оби);

река  Обь – Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха);

река Обь – Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково);

река Обь – Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха);

река Обь – Шелаболихинский район (село Шелаболиха – село Иня);

река Катунь – Советский район (село Шульгинка – поселок Амурский).

 Также до 8 марта возможен рост заболевших ОРВИ и гриппом.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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