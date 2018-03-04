Конькобежец из Алтайского края Виктор Муштаков блестяще стартовал в финале Кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров (спортсменов до 23 лет). Спортивные состязания сейчас проходят в Солт-Лейк-Сити. Об этом пишет газета "Алтайская правда".
Издание уточняет, что Муштаков преодолел 500-метровку за 34,74 секунды, значительно улучшив личный рекорд. Кроме того, конькобежец побил рекорд Алтайского края, который много лет принадлежал легендарному Сергею Клевчене, ныне тренирующему женскую сборную России. Сергей Клевченя пробегал за 35 секунд ровно.
Отметим, что предыдущий личный рекорд Виктора Муштакова на дистанции 500 м составлял 35,40 секунды. Этот результат он показал в ноябре прошлого года в Инцеле (Австрия).
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