Воскресенье, 4 Март, 18:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,66
€ 69,47
589268
-5°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Алтайский конькобежец Муштаков победил в финале Кубка мира

, ИА "Амител"
Алтайский спортcмен преодолел 500-метровку за 34,74 секунды

Фото: altaisport.ru

Конькобежец из Алтайского края Виктор Муштаков блестяще стартовал в финале Кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров (спортсменов до 23 лет). Спортивные состязания сейчас проходят в Солт-Лейк-Сити. Об этом пишет газета "Алтайская правда".

Издание уточняет, что Муштаков преодолел 500-метровку за 34,74 секунды, значительно улучшив личный рекорд. Кроме того, конькобежец побил рекорд Алтайского края, который много лет принадлежал легендарному Сергею Клевчене, ныне тренирующему женскую сборную России. Сергей Клевченя  пробегал за 35 секунд ровно.

Отметим, что предыдущий личный рекорд Виктора Муштакова на дистанции 500 м составлял 35,40 секунды. Этот результат он показал в ноябре прошлого года в Инцеле (Австрия).

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:32
СМИ: российский газ спасает Европу во время лютых морозов 0
17:01
От -23 до +3: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 марта 0
16:24
Барнаульский журналист задал вопрос Путину на медиафоруме в Калиниграде 2
16:03
Эксперты вычислили, сколько служат гаджеты от Apple 0
15:31
Сильнейший за 68 лет снегопад обрушился на Москву 0
15:02
ДТП с пассажирским автобусом произошло в Барнауле 0
14:37
Больше получаса тушили частный жилой дом в Барнауле 0
14:04
Алтайский конькобежец Муштаков победил в финале Кубка мира 0
13:32
ОРВИ и пожары: алтайское ГУ МЧС опубликовало прогноз ЧС до 8 марта 0
13:02
Американский джазмен Джесси Джон выступит в Барнауле 4 марта 0
12:38
Трамп заявил, что введет налог на ввозимые в США машины из Европы 0
12:02
Мужчина выстрелил в себя около Белого дома в Вашингтоне 0
11:36
Жилой дом с надворными постройками горел в Барнауле минувшей ночью 1
11:05
Ученые заявили, что в винограде и какао есть антивирусный эффект 0
10:42
Алтайская полиция разыскивает двух женщин, ворующих деньги у пенсионеров 3
10:04
Конноспортивный праздник "Большие зимние бега" пройдет в Барнауле 4 марта 0
09:37
Первые семьи переехали в новые квартиры в Москве по реновации 1
09:06
Путин пообещал, что XXI век пройдет под знаком российских побед 37
08:47
Самолет с лопнувшим шасси приземлился в аэропорту Домодедово 0
08:24
Очевидцы: страшная авария произошла в центре Барнаула минувшей ночью 15
07:46
Тепло-холодно: алтайские синоптики рассказали об уникальности минувшей зимы 2
07:26
Пряничный домик: как будет выглядеть новый театр кукол "Сказка" в Барнауле 6
07:08
Нежность акварели: потрясающие татуировки от китайской художницы 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 4 марта 1
06:32
Почему пост – это не диета и не вегетарианство? 4
06:17
Солнечной погодой порадует 4 марта жителей Алтайского края 0
06:01
От Черемного до Барнаула: как в крае прошёл 50-километровый лыжный марафон 3
23:05
СМИ: США развернули против РФ свыше 400 ракет для систем ПРО 11
22:06
Опубликованы первые кадры новых серий "Простоквашино" 1
21:10
Подросток на Алтае устал нести краденый аккумулятор и выбросил его в сугроб 3
20:04
Компания из Новоалтайска изготовила 3D-принтеры для "КамАЗ"а 1
19:54
Официальный журнал Армии США написал о победе РФ в Сирии 1
19:28
Бойцы студотрядов помогли ветеранам одного из алтайских поселков 1
18:58
Путин спел российский гимн со спортсменами в "Лужниках" 14
18:28
30-градусный мороз и туман ждут жителей Алтайского края 4 марта 0
17:57
РФ и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в дальнем космосе и на Луне 2
17:28
Победителей антипремии "Золотая малина" назвали в США 0
16:59
Украинские военные потеряли секретные документы в Виннице 0
16:27
Полуторагодовалая девочка спасла мать от схода снега с крыши под Мурманском 3
15:52
Девушка в Британии нашла на улице кредитку и устроила шопинг 0
15:29
Столкновения полиции и протестующих начались в Киеве у здания Рады 0
14:58
Александр Домогаров заявил об уходе из Театра имени Моссовета 1
14:28
iPhone 8 Plus рекордно подешевел в России 2
13:58
Житель Алтайского края получил восемь лет тюрьмы за убийство брата и поджог 0
13:28
Новосибирского общественника подозревают в присвоении субсидий на миллион 1
12:57
Директор соцслужбы на Алтае незаконно выплатил своей жене 170 тыс. рублей 5
12:24
Рэпера Рика Росса госпитализировали в США 0
11:54
СМИ: врач Трампа порекомендовал ему отказаться от фастфуда 1
11:27
Фигуранта "кокаинового дела" арестовали в Германии 2
10:54
Польша хочет взыскать с Германии 850 млрд долларов репараций 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.