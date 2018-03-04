Эксперты аналитической компании Asymco вычислили, что гаджеты от корпорации Apple служат примерно четыре года и три месяца. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Business Insider.
Исследователи говорят, что пользователи iPhone и Mac пользуются своими устройствами все более продолжительное время. Так, девять лет назад срок службы устройств от Apple составлял около полутора лет.
В настоящий момент корпорация продала по всему миру 2,05 млрд смартфонов и компьютеров, а 750 млн устройств больше не используются.
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