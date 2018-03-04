Европейские страны стали закупать у России природный газ в рекордных объемах во время морозов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что из-за лютых морозов вырос спрос на тепло- и энергоснабжение, что привело к рекордному повышению цены на газ и значительному сокращению запасов голубого топлива. Больше остальных европейских стран от российского газа зависит Великобритания.
Таким образом, Россия увеличила поставки природного газа в европейские страны, причем не только по газопроводам. Так, на следующей неделе в Великобритании ожидается прибытие танкера с российским сжиженным газом с завода "Ямал СПГ".
Авторы статьи утверждают, что никакие другие страны соперничать с Россией по поставкам газа не могут. Например, Норвегия, занимающая второе место по объемам поставок в Европу, на фоне повышенного спроса сократила подачу газа из-за технических проблем.
Комментарии
Отличная новость только в ковычках. А когда Россию матушку газифицируем, уважаемые правители? Только и ждём уже 18 лет ваши обещания. Наше современной России нужен новый руководитель, а старый не оправдал у многих Россиян, надежд.
а мы углём казахстанским топим, 2 ведра загружаешь-одно выгружаешь. Купи, привези, скидай тонны в углярку, таскай уголь всю зиму, дрова купи, сложи, таскай в печку всю зиму, чисть печь. 1850р. уголь за тонну, 1200р./м3 дрова. А Европе помочь надонадонадо...
"российский газ спасает Европу во время лютых морозов"
, а зря!!!
Отличная новость только в ковычках. А когда Россию матушку газифицируем, уважаемые правители?
Зачем газ. когда есть ракеты? Ракетофикация всей страны!!!! Туалет во дворе в 21 веке? Зато в погребе огурчики и сармат!!! Прям с дивана нагибаешь пиндосов...