Жители Москвы делятся фотографиями снегопада, который обрушился на столицу в воскресенье, 4 марта. Специалисты говорят, что этот снегопад может стать сильнейшим за 68 лет.
Первое воскресное утро весны! Вот такая у нас весна!)) #spring #springwinter #snow #coffeetime #citylife #ciity #coldday #snowcyclone #moscow #love #instagood #loveit #dontworrybehappy #sunday воскресенье #москва #снег #времяпитькофе #снег #любовь #инстамир #люблю #негрусти #снежныйциклон #весна #веснагдеторядом #холодныйдень
Комментарии
это снегопад?
У нас и такого не было.
Красивый снежок пушистый, запоздал немного, на новый год у них +3 было, разве это нормально.
Вах вах замило прям северян )))