Морозная погода сохранится в большинстве районов Алтайского края в понедельник, 5 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день в отдельных районах края пройдет снег, в северных районах при прояснении местами изморозь, на дорогах гололедица.
Ночью в регионе столбики термометра опустятся до -18...-23 градусов, местами в южных и предгорных районах до -11...-16. Днем воздух прогреется до -7...-12 градусов, в южных и предгорных районах до +3...-2. Ветер южный 1-6 метров в секунду с усилением до 11.
В Барнауле в ночь на понедельник похолодает до -16...-18 градусов. Температура воздуха днем составит -4...-6 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду.
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