Русская певица Элина Нечаева представит в мае этого года Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии. Об этом пишет ТАСС.
В Лиссабоне Нечаева споет песню La forza ("Сила"). Композиция русской певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.
Отметим, что певице 27 лет. Классическому вокалу она училась в Эстонской академии музыки и театра.
В конкурсе в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года. Россию на этом музыкальном конкурсе представит певица Юлия Самойлова.
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