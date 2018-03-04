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Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица

, ИА "Амител"
Элина Нечаева выступит с песней La forza

Фото: f9.pmo.ee

Русская певица Элина Нечаева представит в мае этого года Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Португалии. Об этом пишет ТАСС.

В Лиссабоне Нечаева споет песню La forza ("Сила"). Композиция русской певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.

Отметим, что певице 27 лет. Классическому вокалу она училась в Эстонской академии музыки и театра.

В конкурсе в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года. Россию на этом музыкальном конкурсе представит   певица Юлия Самойлова.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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