Президент США Дональд Трамп пошутил относительно своего импичмента на ужине в честь 133-й годовщины основания журналистского клуба "Гридирон". Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Hill.
Американский президент пошутил, что вице-президент интересуется, не отправили ли Трампа в отставку.
"В последнее время он демонстрирует особенно острый интерес к новостям. Он спрашивает, не объявили ли мне импичмент. Мне это не нравится!" — сказал президент.
Потом он добавил, что невозможно объявить импичмент тому, кто не совершал преступления.
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