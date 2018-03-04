Американским ученым удалось построить самое большое в истории генетическое древо, которое включает в себя 13 миллионов человек из Европы, Северной и Южной Америки и Африки. Об этом пишет ФАН.
Генетическое древо охватывает период с 1650 по 2000 год — за это время успели смениться 11 поколений. Во время своей работы ученые использовали базу из 86 миллионов генетических профилей, хранящихся в базах данных, создав пять миллионов генетических деревьев. В них в основном вошли европейцы, которые переселились в Новый свет.
Благодаря генетическому древу в 13 млн человек ученые смогли выяснить много интересных моментов относительно того, как люди вступают в браки и распространяются по Земле.
Например, стало известно, что женщины чаще, чем мужчины, переезжают, но на небольшие расстояния. А развитие средств передвижения не снизило количество браков между родственниками во втором колене.
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