Фото: facebook.com
Журналисту ГТРК "Алтай" Михаилу Беднаржевскому удалось задать вопрос президенту России Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", который проходил в Калининграде. Об этом сам журналист написал на своей странице в Facebook.
Беднаржевский спросил у главы российского государства про многофункциональные культурные центры о появлении которых Путин рассказывал во время своего послания Федеральному собранию 1 марта. Первый такой центр построят во Владивостоке, второй — в Калининграде, а третий появится в Сибири.
"...конечно, это нужно делать в Сибири. Надо выбрать. И не один, может быть. <...> Вы правы, конечно. И в конечном итоге мы будем делать это во всех федеральных округах, и в Сибири совершенно точно. Но посмотрим, где конкретно",- сказал Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что в таких центрах будут располагаться концертные залы, театры, музыкальные и хореографические школы.
Отметим, что в Калиниграде журналисты из Алтайского края получили дипломы лауреатов конкурсов "Правда и справедливость" и "Почему я иду на выборы". Речь идет об Иване Кузьмине, Сергее Кейболе, Алексее Янкине, Михаиле Беднаржевском, Татьяне Долговой, Ирине Шильрефе.
Комментарии
Никакой вопрос. Никакой ответ. Журналистика....
молодец, больше проблем у нас нет....
4.03.2018 17:19
медведь-шатун
"молодец, больше проблем у нас нет...."
Зато оригинально...
Кристина Ливер-2.
Актуальнейшие журналисты представляют наш край президенту...
И все эти ФОРУМЫ сплошная болтология
«А наш барин, как напьется, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными.»
Н.В. Гоголь, «Мёртвые души».
Гастроли продолжаются уже в Калининграде?