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Сотрудник полиции спас четырехлетнюю девочку в Орске из горящей квартиры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ЧП произошло 3 марта. К инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Илье Еськину во время несения службы подбежала женщина и рассказала, что в её квартире начался пожар и внутри помещения находятся две её маленькие дочери.
Полицейский бросился спасать детей. Когда он вошел в подъезд дома, то встретил мужчину с двухлетней девочкой на руках, которую тот вынес из горящей квартиры. Он рассказал, что вторую девочку в горящей квартире не нашел.
Тогда полицейский ворвался в горящую квартиру. Помещение было окутано густым дымом, из-за этого почти ничего не было видно. Инспектор смог найти спрятавшуюся девочку. Он вынес ребёнка из задымленной квартиры и передал матери. Затем правоохранитель вернулся в горящую квартиру за теплыми вещами, увидев, что дети раздеты. Там он сумел найти для них верхнюю одежду.
На место происшествия приехала скорая помощь, которая госпитализировала детей. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность одного из электроприборов.
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