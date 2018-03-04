Житель Барнаула сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной необычным способом. Девушку остановили люди в масках, поставили под автомат и заставили разворачивать какой-то сверток. Оказалось, что там лежит кольцо.
Инцидент произошел на Солнечной поляне в Барнауле, сообщается в паблике Barnaul 22.
Комментаторы, по традиции разделились на два лагеря. Одни говорят, что молодому человеку нечего делать. А другие, наоборот, считают, что это оригинальное и не банальное предложение.
Комментарии
Так и сказали - больной человек
Этот даун ее потом и в койку с ножом тащить будет. Бежать ей надо от идиота, пока не пострадала.