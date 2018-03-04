Житель Барнаула сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной необычным способом. Девушку остановили люди в масках, поставили под автомат и заставили разворачивать какой-то сверток. Оказалось, что там лежит кольцо.
Инцидент произошел на Солнечной Поляне в Барнауле, сообщается в паблике Barnaul 22.
Комментаторы по традиции разделились на два лагеря. Одни говорят, что молодому человеку нечего делать. А другие, наоборот, считают, что это оригинальное и не банальное предложение.
Комментарии
Так и сказали - больной человек
Этот даун ее потом и в койку с ножом тащить будет. Бежать ей надо от идиота, пока не пострадала.
Видать ментам или пардон, полисменам больше делать нечего. С преступностью наверняка бороться сложнее чем так дешево пиариться
Судя по кинищю пушки настоящие в спину были воткнуты. Этих клоунов - полюцаев за нарушение мер безопасности , уволить обязаны контролирующие органы
Ау! Госпада прокуроры ...
Комментаторы, если вы не романтики, не надо так говорить. Вы этого парня знаете что бы так говорить?
Во-первых - это не оригинально ибо уже видел. А во-вторых в самом деле как-то не нормально.
4.03.2018 19:54
- гость -
Зачем его знать, чтобы сказать, что он сделал идиотский поступок? Ну и выше правильно заметили про ножик и койку .
Муж пранкер-горе в семье!!