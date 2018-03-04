Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков оказался в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По некоторым данным, музыкант госпитализирован из-за проблем с сердцем. Девять лет назад Гребенщиков перенес шунтирование.
Директор группы "Аквариум" Максим Ландэ не рассказал о причинах госпитализации. Однако друг музыканта Виктор Тихомиров сказал, что у Гребенщикова может быть воспаление легких.
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Чакра чахла, чакра сохла, чакра сдохла
А как Табаков!