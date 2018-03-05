Министерство экономического развития Алтайского края сообщает, что в регионе зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на целый ряд продуктов, среди которых куры охлажденные и мороженые, свинина (кроме бескостного мяса), масло подсолнечное, яйца куриные, мука пшеничная, пшено и картофель.

Кроме того, по итогам января 2018 года Алтайский край занимает второе место среди регионов Сибири по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания. Этот набор в нашем регионе потребителю обойдется в 3392 рубля, отмечают в министерстве.

Также, по официальным данным, в январе 2018 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,3%, что соответствует среднероссийскому уровню.

В министерстве сообщили, что, по данным за январь 2018 года, Алтайский край занимает первое место по производству скота и птицы на убой и молока. Всего в январе было произведено 18,5 тыс. тонн мяса и 78,3 тыс. тонн молока.