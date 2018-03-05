Правительство обсуждает вопрос обустройства отдельных мест для курения вейпов и электронных сигарет. Об этом пишет газета "Известия".
"Если такое разделение станет законом, многим организациям придется организовать дополнительные помещения для курения. По оценкам экспертов, создание одной курилки с системой вентиляции обойдется в сотни тысяч рублей", — пишет издание.
Ранее чиновники из Минздрава, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпромторга и Роспотребнадзора обсуждали регулирование продаж и использование бестабачных курительных изделий. К единому мнению тогда не пришли. Депутаты считают, что нужно запретить продажу вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака несовершеннолетним, ограничить продвижение таких изделий в СМИ, а также исключить их потребление в общественных местах. Сейчас сбыт и потребление этой продукции в России не регулируются законами.
Специалисты из Минкультуры оказались против предложения депутатов об организации "специально оборудованных мест, предназначенных как для потребления бестабачных курительных изделий, так и для курения табака".
По их мнению, люди, использующие бестабачные устройства, не должны вдыхать дым от сигарет в курилках.
Комментарии
Курящие вейп сильно напоминают драконов, испускающих дым. Смешно так...
и это обсуждает правительство?
И исчо отдельную курилку для травокуров.
разрешите лучше законодательно давать им леща
Законотворцам даю идею - еще можно сделать отдельные рабочие кабинеты и пустить отдельные автобусы для любителей обильно поливать себя одеколоном и духами, ведь люди, не использующие парфюм или использующие его лишь в малых количествах, не должны вдыхать его запах от других людей. И про потные тела тоже самое - люди, не пахнущие потом, не должны вдыхать его запах от других людей, дерзайте
Относительно запаха - одобрям-с! И еще запретить громко разговаривать по телефону в общественных местах - забодали орущие в трубу. И звук вызова громкий тоже забодал. Идешь себе, думаешь о чем-то своем, девичьем, а рядом вдруг дикая попса из чьего-то телефона.
Гомосячечные? Они и так Барбер шопами называются