Правительство обсуждает вопрос обустройства отдельных мест для курения вейпов и электронных сигарет. Об этом пишет газета "Известия".

"Если такое разделение станет законом, многим организациям придется организовать дополнительные помещения для курения. По оценкам экспертов, создание одной курилки с системой вентиляции обойдется в сотни тысяч рублей", — пишет издание.

Ранее чиновники из Минздрава, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпромторга и Роспотребнадзора обсуждали регулирование продаж и использование бестабачных курительных изделий. К единому мнению тогда не пришли. Депутаты считают, что нужно запретить продажу вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака несовершеннолетним, ограничить продвижение таких изделий в СМИ, а также исключить их потребление в общественных местах. Сейчас сбыт и потребление этой продукции в России не регулируются законами.

Специалисты из Минкультуры оказались против предложения депутатов об организации "специально оборудованных мест, предназначенных как для потребления бестабачных курительных изделий, так и для курения табака".

По их мнению, люди, использующие бестабачные устройства, не должны вдыхать дым от сигарет в курилках.