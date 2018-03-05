Фото: vk.com/barneos22
Три легковых автомобиля столкнулись в Барнауле поздно вечером в воскресенье, 4 марта. Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, авария произошла на проспекте Строителей.
"BMW неслась в сторону Социалистического проспекта. При перестроении "цепанула" обочину, её заносит правым боком. Бьет Mercedes. После вылетает на встречную полосу в Nissan", — сообщает свидетель происшествия в группе.
Другие подробности аварии неизвестны.
Комментарии
Ключевые слова: "поздно вечером", "БМВ", "неслась".
Шпаклю прям мастерком накидывали.
Ух ты. Под моими окнами.
да там только шпакля отвалилась. Щас по новой накидают и опять летать по дорогам... это же не русская помойка с ее есп, абс и прочими системами..
опять недоноски типа гонщики и дрифтеры на старом корыте
вот раньше делали машины, сейчас ведро шпакли берешь и снова в путь, а на современных с кузовом из фольги так уже не прокатит
09:02, лопатой накидали шпакли и норм, марки все такие, бумеры отстают пока