Фото: vk.com/barneos22

Три легковых автомобиля столкнулись в Барнауле поздно вечером в воскресенье, 4 марта. Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, авария произошла на проспекте Строителей.

"BMW неслась в сторону Социалистического проспекта. При перестроении "цепанула" обочину, её заносит правым боком. Бьет Mercedes. После вылетает на встречную полосу в Nissan", — сообщает свидетель происшествия в группе.

Другие подробности аварии неизвестны.