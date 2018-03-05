Авиадебоширам могут увеличить штраф в 10 раз, до 20–40 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности планирует рассмотреть эту поправку в Кодекс об административных правонарушениях в понедельник, 5 марта.

Привлекать к ответственности с максимальной выплатой будут за невыполнение законных распоряжений командира самолета — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке.

Кроме этого, предлагают увеличить штраф со 100 до 1000 рублей за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне лайнера и пользования телефонами, а также ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тысяч рублей.