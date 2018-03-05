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Восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду Магадана, сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.



"Воспитатель случайно включила в групповом помещении, в котором находились малолетние воспитанники, свет вместе с бактерицидной лампой. Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз", — говорится в сообщении.

Заведующему детским садом внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образования.

Бактерицидные лампы демонтированы.