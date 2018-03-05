Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты Ксенией Собчак за нападение стажера. Об этом пишет "Интерфакс".

"Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шапошникова, нападавший — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни его помощником, как было сказано ранее.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, мужчина толкнул Ксению Собчак в Москве в то время, когда она выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Также нападавший облил ее водой. Мужчина сопроводил свои действия криком: "Это за Жириновского!"

Напомним, на прошлой неделе между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт на дебатах. Лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, а она в ответ вылила на него стакан воды.