Картина "Фантастическая женщина" чилийского режиссера обошла "Нелюбовь" в номинации "Фильм на иностранном языке" на церемонии вручения премии "Оскар", которая проходит в ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе.

Награду вручала легендарная Рита Морено, прибывшая на церемонию в том самом платье, в котором получала в 1962 году "Оскар" за "Вестсайдскую историю".

Отметим, что академики выбрали не самый очевидный фильм для победы, предпочтя чилийскую мелодраму Себастьяна Лелио фестивальным хитам сезона — "О теле и душе", "Нелюбви" и "Квадрату", получившему "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Для Андрея Звягинцева нынешняя номинация уже вторая в карьере. Три года назад он также не смог получить статуэтку в номинации "Фильм на иностранном языке" за драму "Левиафан".