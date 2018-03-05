Сотрудники правоохранительных органов Рубцовска выявили организацию притона для употребления наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что 35-летний горожанин периодически сдавал свою квартиру по улице Октябрьской для изготовления и потребления наркотиков зависимым людям.

Хозяина квартиры задержали. Во время обысков были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств посуда для приготовления наркотиков, шприцы, следы наркотического средства "дезоморфин".

В момент проведения операции в квартире находились пятеро посетителей в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены административные протоколы. В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ "Содержание притона для потребления наркотических средств". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.