Наступившая рабочая неделя для многих будет короткой. И если вы уже сейчас начали думать, куда же потратить освободившееся время, советуем почитать наш гид и составить план досуга на неделю.

Понедельник

В начале недели в концертном зале "Сибирь" вместе с оркестром выступит певец из Санкт-Петербурга Сергей Зыков. Благодаря особому тембру голоса и артистизму имя его знают многие поклонники вокального искусства в разных городах России. Начало мероприятия в 18:30, 6+.

Вторник

6 марта в Барнауле также пройдет весьма интересный концерт: на гастроли в краевую столицу приедет легендарная группа "Калинов Мост". Здесь музыканты отметят 20-летие альбома "Оружие". ДК "Сибэнергомаш", 19:00, 12+.

Театралов ждут на экспериментальном спектакле Cash, поставленном в МТА по пьесе молодого драматурга Александра Липовского, начало в 18:30, 16+.

В то же время в музкомедии покажут живую современную историю "Моя жена – лгунья", 12+. А в театре драмы в 17:00 начнется специальный показ спектакля "Танго длиною в жизнь" и вечер танцев, 12+.

Среда

В 19:00 в концертном зале "Сибирь" ждут всех романтично настроенных горожан. Здесь начнется программа "Еще раз о любви", где выступят Лев Шапиро, Владимир Кислов, Александр Рухадзе, Константин Божко и другие артисты, 6+.

В галерее "Бандероль" откроется выставка Карины Мажангулян "Зов Армении".

"Это первая персональная выставка Карины. Для неё живопись – это способ релаксации и терапии. Используя преимущественно мастихин, тугими мазками она не пишет, а лепит изображение. Плотная, рельефная живописная манера помогает ей создать свой собственный образ этой прекрасной страны, которая бесконечно тянет и зовет её", — говорят в галерее.

Побывать на экспозиции вы можете до 25 марта.

Четверг

Главным культурным событием четверга станет выступление труппы Классического русского балета, которая покажет публике "Золушку" и "Лебединое озеро". Зрителей ждут музыка Петра Чайковского и хореография Хасана Усманова, 0+.

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Среди кинопремьер недели фэнтези "Излом времени", российская комедия "Я худею", триллер "Пассажир", военная драма "Кавалерия" и боевик "Ограбление в ураган".

Пятница

Завершить неделю можно будет на фестивале "Дискотека 90-х", 12+. Это трехчасовой танцевальный марафон, участие в котором примут группы "КАР-МЭН", "Комбинация", "Технология", "Божья коровка", а также исполнители Игорёк, Сергей Чумаков. Мероприятие пройдет во Дворце спорта, а начнется в 19:00.