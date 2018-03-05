Барнаульская команда "Алтай" 4 марта провела заключительный матч регулярного чемпионата. Его результат уже никак не мог повлиять на турнирное положение, но в то же время эта игра определяла, кто достанется нашим хоккеистам в соперники по первому раунду плей-офф.

На своём льду "Алтай" не смог отобрать очки у "Ростова", проиграв со счётом 0:4. Ростовчане обошли "Мордовию" и стали победителями регулярного чемпионата первенства ВХЛ. В первом раунде плей-офф "Ростов" и "Алтай" встретятся вновь. Первые игры пройдут в Ростове-на-Дону 10-11 марта. В Барнауле игры состоятся 14-15 марта.