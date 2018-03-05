В Германии уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг предложила изменить текст гимна страны на "гендерно нейтральный". Об этом пишет РИА "Новости".

Специалист считает, что нужно изменить строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо слова "отечество" использовать "родина".

В пример уполномоченная приводит Австрию, где уже шесть лет поют "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей". А в январе этого года "гендерно нейтральным" стал гимн Канады.

В англоязычной версии заменили два слова: вместо "патриотизм — удел всех твоих сынов" теперь в строчке "патриотизм — удел всех нас".