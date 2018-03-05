В Германии уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг предложила изменить текст гимна страны на "гендерно нейтральный". Об этом пишет РИА "Новости".
Специалист считает, что нужно изменить строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо слова "отечество" использовать "родина".
В пример уполномоченная приводит Австрию, где уже шесть лет поют "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей". А в январе этого года "гендерно нейтральным" стал гимн Канады.
В англоязычной версии заменили два слова: вместо "патриотизм — удел всех твоих сынов" теперь в строчке "патриотизм — удел всех нас".
Комментарии
Европа умерла
5.03.2018 12:02
- гость -
Европа умерла
Почему?
это гедерно не правильное выражение. Надо говорить "скопытилось"
а ЧТО НЕЙТРАЛЬНЫЙ?
И вообще, а чем там бабы думали, столько лет несправедливо звучало "патриотизм — удел всех твоих сынов" и про женщин здесь и намёка нет. Вот почему никто не додумался возмутиться? Аяяяй! А вот доныпедры всё проанализировали, нашли и теперь исправят.Может, им резервацию открыть где-то, пока они нормальным людям не открыли?
У людей проблем нет, вот они их и придумывают
Европа умерла
Почему?
в силу исторически-объективных причин, видимо. Её последние судороги были в ходе первой мировой войны.
А Дойчланд это мужского рода или женского?