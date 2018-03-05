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Юбилейная, 90-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. В этом году дата проведения церемонии была изменена из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми – 2018.

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