Фото: vk.com/bgmaproject
Юбилейная, 90-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. В этом году дата проведения церемонии была изменена из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми – 2018.
Amic.ru собрал для вас фотографии звёзд на красной ковровой дорожке.
Комментарии
Что ж все такие страшные то ...
Неее, эта, в желтеньком, ничо!
Кто в желтом?
5.03.2018 11:22
- гость -
У которой платье с Китайского рынка))
Кто это все и почему уже не в черном?
Я явно что-то не понимаю в моде... сплошная безвкусица!
Марго Робби в порядке, в жёлтом (Альба?) норм, и в развевающемся коричневом (Кендалл Дженнер?).
остальные мимо кассы.
5.03.2018 12:48
Геноцид Эклеров
комментарии от Валентина Юдашкина?
5.03.2018 12:59
Е
не-а. личные впечатления.
шторный отдел какой-то: тюли и портьеры. модельеры совсем исписались. про чувство вкуса большинства носящих вообще промолчу.
Бабулька в цветастой юбке краше всех. И дама в комбидрессе без юбки.
Имена актрис слабо написать?