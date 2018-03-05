Пассажиры самолета смогли утихомирить авиадебошира, прилетевшего в Бангладеш из Малайзии. Мужчина ходил в обнаженном виде по салону самолета и смотрел порно на своем ноутбуке. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Straits Times.
Известно, что мужчина мочился на своем месте и ходил в туалет голым. Экипаж не смог утихомирить нарушителя, поэтому на помощь пришли пассажиры, которые связали нарушителя, а по прибытии в аэропорт передали его службе безопасности.
Задержанным оказался 20-летний студент из города Сайберджая (Малайзия).
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в России авиадебоширам могут увеличить штраф в 10 раз, до 20–40 тысяч рублей.
Комментарии
Маловато.
Ахахаха!!
5.03.2018 12:45
Розовая кофточка
Ахахаха!!
Смотрю любишь...... Я тоже люблю......
Звони.