Пассажиры самолета смогли утихомирить авиадебошира, прилетевшего в Бангладеш из Малайзии. Мужчина ходил в обнаженном виде по салону самолета и смотрел порно на своем ноутбуке. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Straits Times.

Известно, что мужчина мочился на своем месте и ходил в туалет голым. Экипаж не смог утихомирить нарушителя, поэтому на помощь пришли пассажиры, которые связали нарушителя, а по прибытии в аэропорт передали его службе безопасности.

Задержанным оказался 20-летний студент из города Сайберджая (Малайзия).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в России авиадебоширам могут увеличить штраф в 10 раз, до 20–40 тысяч рублей.